جعلی چیک دینے پرمقدمہ درج

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)کاروباری ادائیگی میں لاکھوں روپے مالیت کا جعلی چیک دے دیا گیا۔تھانہ ماموں کانجن کے علاقہ میں اللہ دتہ کو عرفان نے کاروباری ادائیگی کے عوض ساڑھے 8 لاکھ روپے کا چیک دیا جو مقررہ تاریخ پر ڈس آنر ہوگیا پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

