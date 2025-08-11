صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمارٹ واٹر میٹر پراجیکٹ کا کام ٹائم لائن میں مکمل کرنیکی ہدایت

  • فیصل آباد
سمارٹ واٹر میٹر پراجیکٹ کا کام ٹائم لائن میں مکمل کرنیکی ہدایت

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے سمارٹ واٹر میٹر پراجیکٹ پر تمام کام ٹائم لائن کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے جبکہ یہ بھی واضح کیا کہ شہریوں کو واٹر سپلائی کی معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہئے ۔

انہوں نے یہ ہدایت جائیکا ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی اس موقع پر ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر ایڈمن شعیب رشید ، ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ ثاقب رضا ، ڈائریکٹر آئی اینڈ سی عارف سریانی ، ڈائریکٹر فنانس شہریار حسن ، ڈائریکٹر ریونیو عمر افتخار ، ڈائریکٹر جائیکا پراجیکٹ عثمان ضیا و دیگر بھی موجود تھے ۔ ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے مزید کہا کہ نومبر کے دوران 8400 سمارٹ واٹر میٹر کی انسٹالیشن کا کام شروع ہو جائے گا جو پہلے مرحلے میں گلستان کالونی نمبر 2 اور جی بلاک میں لگائے جائیں گے اور ان سمارٹ واٹر میٹر کی تنصیب کے بعد میٹر ریڈرز کے بغیر ہی پانی کے استعمال کا ڈیٹا آٹو میٹک طریقے سے حاصل ہو گا اور صارفین کو استعمال کے مطابق بل جاری کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سمارٹ واٹر میٹر پراجیکٹ سے اللہ کی عظیم نعمت پانی کی بچت ہو گی جبکہ شہریوں کو چوبیس گھنٹے پانی کی سہولیات بھی فراہم ہو سکے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر