سمارٹ واٹر میٹر پراجیکٹ کا کام ٹائم لائن میں مکمل کرنیکی ہدایت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے سمارٹ واٹر میٹر پراجیکٹ پر تمام کام ٹائم لائن کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے جبکہ یہ بھی واضح کیا کہ شہریوں کو واٹر سپلائی کی معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہئے ۔
انہوں نے یہ ہدایت جائیکا ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی اس موقع پر ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر ایڈمن شعیب رشید ، ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ ثاقب رضا ، ڈائریکٹر آئی اینڈ سی عارف سریانی ، ڈائریکٹر فنانس شہریار حسن ، ڈائریکٹر ریونیو عمر افتخار ، ڈائریکٹر جائیکا پراجیکٹ عثمان ضیا و دیگر بھی موجود تھے ۔ ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے مزید کہا کہ نومبر کے دوران 8400 سمارٹ واٹر میٹر کی انسٹالیشن کا کام شروع ہو جائے گا جو پہلے مرحلے میں گلستان کالونی نمبر 2 اور جی بلاک میں لگائے جائیں گے اور ان سمارٹ واٹر میٹر کی تنصیب کے بعد میٹر ریڈرز کے بغیر ہی پانی کے استعمال کا ڈیٹا آٹو میٹک طریقے سے حاصل ہو گا اور صارفین کو استعمال کے مطابق بل جاری کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سمارٹ واٹر میٹر پراجیکٹ سے اللہ کی عظیم نعمت پانی کی بچت ہو گی جبکہ شہریوں کو چوبیس گھنٹے پانی کی سہولیات بھی فراہم ہو سکے گی۔