یومِ آزادی،فیصل آباد آرٹس کونسل کو روشن کر دیا گیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)یومِ آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں فیصل آباد آرٹس کونسل کی عمارت کو روشن کر دیا گیا۔
حکومتِ پنجاب کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آرٹس کونسل کی عمارت کو یکم سے 14 اگست تک خوبصورت برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے ۔ یہ اقدام جشن آزادی کی تقریبات کو بھرپور انداز میں منانے اور عوام میں حب الوطنی کے جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا ہے ۔ عمارت کو قومی پرچم کے رنگوں سے مزین کیا گیا ہے اور شام کے وقت اسکی روشنی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے ۔فیصل آباد آرٹس کونسل ترجمان کے مطابق 14 اگست تک مختلف ثقافتی پروگرامز، نمائشیں اور خصوصی تقاریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا تاکہ نئی نسل کو پاکستان کی آزادی کی اہمیت سے روشناس کروایا جا سکے ۔حکومتِ پنجاب اور محکمہ اطلاعات و ثقافت کی ہدایت کے مطابق صوبے بھر میں تمام آرٹس کونسلز جشن آزادی کو قومی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہیں