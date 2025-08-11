پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار کیلئے نمایاں خدمات پراکیڈمک ایکسی لنس ایوارڈ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کو انکی نمایاں کامیابیوں اور قومی تعلیمی اداروں میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں اکیڈمک ایکسی لنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔
انہیں یہ ایوارڈ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے گورنر ہاؤس میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام تقریب میں دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار کی قیادت اور لگن نے نا صرف تعلیم کے معیار کو بلند کیا ہے بلکہ پاکستان کے وسیع تعلیمی منظر نامے پر بھی دیرپا اثرات مرتب کیے ہیں۔ وہ ایم این ایس یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کے وائس چانسلر کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔