ڈجکوٹ روڈ سپورٹس کمپلیکس میں بوائز اینڈ گرلز سکیٹنگ مقابلے
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)معرکہ حق تقریبات کے سلسلہ میں 78ویں جشن آزادی ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کے زیر انتظام ڈجکوٹ روڈ سپورٹس کمپلیکس میں بوائز اینڈ گرلز انڈر 17 کے درمیان سکیٹنگ کے مقابلے منعقد ہونے۔۔۔
ان مقابلوں میں 80سے زیادہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا کیٹگریز 3سے 5سال ،5سے 7سال ،7سے 9سال ،9سے 11سال ،11 سے 13 سال،13سے 15سال ،15سے 17سال کے درمیان سکیٹنگ کے مقابلے ہوئے مقابلوں سے پہلے جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا آخر میں جیتنے والے تمام 80 کھلاڑیوں میں بالترتیب فرسٹ پوزیشن کو 5 ہزار سیکنڈ پوزیشن کو 3 ہزار تھرڈ اور فورتھ پوزیشن کو 2 ہزار فی کس کیش اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی تاجر رہنما شاہد رزاق سکا،میاں عبد الوحید، حاجی رفیع کے ہمراہ رانا کاشف صدر سکیٹنگ سٹارز اینڈ فٹنس کلب علی اصغر سیکرٹری جنرل ،حافظ علی رضا،عابد بشیر اورعشبہ خلیل بھی موجود تھے ۔