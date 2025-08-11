ڈکیتی،اقدام قتل سنگین جرائم کا اشتہاری 14سال بعد گرفتار
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی،اقدام قتل ،مزاحمت اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث اشتہاری ملزم کو 14سال بعد گرفتار کرلیا گیا۔
سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ ساہیانوالہ طارق محمود اورانکی ٹیم نے طویل عرصے سے پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کرنے میں اہم کامیابی حاصل کرلی۔ گرفتار ملزم قیصر سنگین وارداتوں میں ملوث تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چک نمبر 124 رب میں دوران کارروائی مزاحمت کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا تھا اور اس موقع پر اپنے ساتھیوں کی مدد سے گرفتاری سے فرار ہو گیا تھا جسکے بعد سے وہ مفرور تھا۔ پولیس نے جدید ٹیکنیکل وسائل استعمال کرتے ہوئے ملزم کے ٹھکانے کا سراغ لگایا اور خفیہ ریڈ کے دوران اسے حراست میں لے لیا۔ پولیس نے ملزم کیخلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ۔