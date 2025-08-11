1995 میں بنائی جانیوالی یو آر او کالونی تاحال آباد نہ ہوسکی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت کی جانب سے 1995 میں بنائی جانے والی یو آر او کالونی تاحال آباد نہ ہوسکی۔ کالونی میں پلاٹس حاصل کرنے والے شہری سرکاری اداروں اور حکومت کی عدم توجہ کے سامنے بے بس ہوچکے ہیں۔
کم آمدن والے افراد کی سہولت کے لیے 1995 میں حکومت کی جانب سے یو آر او ہائوسنگ کالونی کی سکیم شروع کی گئی اور اس میں تمام سہولیات فراہم کرنے کے دعوے کیے گئے مگر یہ کالونی آج بھی سہولیات فراہمی کی منتظر ہے ۔کالونی میں پھول پودوں کی بجائے جنگلی جھاڑیاں اور سڑکوں کی جگہ کچے راستے ہیں۔کالونی میں 75 ایکڑ سے زائد پر 3 مرلہ سکیم کے تحت 1645 رہائشی اور 85 کمرشل پلاٹس بنائے گئے بجلی فراہمی کیلئے کھمبے اور ٹرانسفارمر بھی نصب کیے گئے مگر اب یہاں نہ تو تار نظر آتے اور نہ ہی ٹرانسفارمر، سہولیات نہ ہونے پرالاٹیز نے تو رہائش اختیار نہ کی مگر کچرا پھینکے والوں نے اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ۔2000 سے ابتک کالونی کی بحالی کیلئے متعدد بار پی سی ون تیار کرکے منظوری کیلئے بھجوایا گیا مگر کچھ نہ ہوسکا ۔24 کروڑ سے زائد کا پی سی ون بھی منظور نہ ہوسکا پنجاب ہائوسنگ اینڈ ٹائون پلاننگ ایجنسی کے افسروں کی مبینہ ملی بھگت سے کالونی سے غیر قانونی طور پر مٹی اٹھا کر گہرے گڑھے بنادئیے گئے ہیں، یہ دہائیوں بعد بھی بیاباں کے مناظر پیش کررہی ہے جس سے سرکاری اداروں کی غفلت عیاں ہوتی ہے اگر یہ منصوبہ اب بھی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے تو کم آمدن والے مزدوروں کا اپنی رہائشگاہیں بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوسکتا ہے لیکن کئی حکومتیں بدلیں، افسر اور بیوروکریسی میں بھی تبادلے ہوئے لیکن کسی نے بھی یو آر او کالونی کی حالت پر توجہ نہ دی۔