گھر میں سوئی گیس دھماکا، بچوں سمیت 6 افراد جھلس گئے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گھر میں سوئی گیس دھماکا، بچوں سمیت 6 افراد جھلس گئے ۔ہمت پورہ کی گلی نمبر 10 میں واقع دو منزلہ مکان میں گیس لیکج نے خوفناک صورت اختیار کرلی۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق مکان میں گیس بھر جانے کے بعد اہل خانہ گھر سے باہر گئے اور واپسی پر دروازہ کھولتے ہی لائٹ کا سوئچ آن کیا، جس سے چنگاری نکلنے پر اچانک زوردار دھماکے کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی۔ آتشزدگی سے خاندان کے 6 افراد جھلس کر زخمی ہوگئے جن میں 53 سالہ زنائرہ، 22 سالہ جزیم، 30 سالہ عثمان، 31 سالہ سدرہ، 2 سالہ ارشم اور1 سالہ زرین شامل ہیں۔ اطلاع پر ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد الائیڈ ہسپتال منتقل کردیا جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔