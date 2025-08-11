صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ پر اسرائیلی قبضہ کیخلاف متحدہوناہوگا:بیرسٹر عمر

  • فیصل آباد
غزہ پر اسرائیلی قبضہ کیخلاف متحدہوناہوگا:بیرسٹر عمر

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر عمر احمد منے خان نے کہاہے کہ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کے خلاف تمام مسلم ممالک کو متحد اور عالمی برادری کو حرکت میں لانے کے لیے ملکر کام کرنا ہوگا ۔ش

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر عمر احمد منے خان نے کہاہے کہ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کے خلاف تمام مسلم ممالک کو متحد اور عالمی برادری کو حرکت میں لانے کے لیے ملکر کام کرنا ہوگا ۔ دنیامیں میں کوئی بھی اب اسرائیل کاساتھ دے کر اخلاقی بوجھ نہیں اٹھاناچاہتاپوری دنیاسب جان چکی ہے کہ اسرائیل کو فاشسٹ ذہنیت کے تحت چلایا جارہاہے ۔انہوں نے کہاکہ فلسطین کوریاست تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہورہاہے ۔غزہ میں امدادکی فراہمی کے لئے تمام مسلم ممالک کومتحرک ہوناچاہئے ،فلسطینیوں کو ان کی سر زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش غیر قانونی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے ۔ غزہ کی صورتِ حال پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس نیک شگون ہے ۔امیدہے اسلامی ممالک متحد اور متفق ہوکر غزہ کے عوام کی مشکلات ختم کرنے میں اہم کرداراداکرینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر