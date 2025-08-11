غزہ پر اسرائیلی قبضہ کیخلاف متحدہوناہوگا:بیرسٹر عمر
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر عمر احمد منے خان نے کہاہے کہ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کے خلاف تمام مسلم ممالک کو متحد اور عالمی برادری کو حرکت میں لانے کے لیے ملکر کام کرنا ہوگا ۔ دنیامیں میں کوئی بھی اب اسرائیل کاساتھ دے کر اخلاقی بوجھ نہیں اٹھاناچاہتاپوری دنیاسب جان چکی ہے کہ اسرائیل کو فاشسٹ ذہنیت کے تحت چلایا جارہاہے ۔انہوں نے کہاکہ فلسطین کوریاست تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہورہاہے ۔غزہ میں امدادکی فراہمی کے لئے تمام مسلم ممالک کومتحرک ہوناچاہئے ،فلسطینیوں کو ان کی سر زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش غیر قانونی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے ۔ غزہ کی صورتِ حال پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس نیک شگون ہے ۔امیدہے اسلامی ممالک متحد اور متفق ہوکر غزہ کے عوام کی مشکلات ختم کرنے میں اہم کرداراداکرینگے ۔