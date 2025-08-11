جماعت اسلامی یومِ آزدی کو جوش و خروش سے منائے گی
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے ایراہتمام یومِ آزدی کو پورے جوش و خروش سے منایاجائے گا۔ 14اگست کوصبح10 بجے ضلعی سیکرٹریٹ المرکزالاسلامی چنیوٹ بازار میں پرچم کشائی کی تقریب ہوگی۔
ضلعی امیرپروفیسرمحبوب الزماں بٹ،ضلعی جنرل سیکرٹری یاسرقبال کھارا،صدر پبلک ایڈ کمیٹی میاں انوارالحق ایڈووکیٹ اور دیگر ذمہ داران کے ہمراہ پرچم کشائی کرینگے جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں میں قومی پرچم تقسیم کئے جائیں گے ۔14اگست کوشام تین بجے بجلی گھر سٹاپ جڑانوالہ روڈ پر پیغام پاکستان کانفرنس سے صوبائی امیر جاویدقصوری خطاب کریں گے جبکہ 15 اگست شام سات بجے مرکزی راہنمالیاقت بلوچ استحکام پاکستان ورکرزکنونشن سے خطاب کریں گے ۔المرکزالاسلامی چنیوٹ بازار میں نظم ضلع اور زونل امراء و سیکرٹریزکے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی پروفیسرمحبوب الزماں بٹ نے کہاکہ اس سال یومِ آزادی کو معرکہ حق کی فتح کے طور پر منایاجائے گااور اس کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان ایک خوددار، مضبوط اور پرعزم قوم ہے اور اپنی خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہاکہ یہ ایسا دن ہے جو دشمن کی سازشوں، جھوٹے بیانیوں اور پراکسی وار کے خلاف ریاستِ پاکستان کے عزم، قوم کے اتحاد اور قربانیوں کی جیت کا نشان ہے ۔یہ صرف یومِ آزادی نہیں بلکہ نظریے اور سچ کی فتح کا دن ہے ۔