محکمہ ماحولیات غفلت، فیکٹریز کے بوائلر بیماریاں پھیلانے لگے
پینسرہ(نمائندہ دنیا)محکمہ ماحولیات کی مجرمانہ غفلت لاپروائی و مبینہ ملی بھگت سے جھنگ روڈ کے گردونواح میں فیکٹریوں کے بوائلر بیماریوں کا سبب بننے لگے ۔
فیکٹریوں سے اٹھنے والا کالا زہریلا دھواں شہریوں میں سانس،دمہ ،و پھیپھڑوں سمیت دیگر موزی امراض کا سبب بننے لگا ۔فیکٹری مالکان محکمہ ماحولیات سے ساز باز کر کے بوائلر میں ایندھن کے طور پر گیس، لکڑی کی بجائے ،بھوسا،پلاسٹک،ٹائر،کپڑے اورکچرا جلانے لگے ۔ مالکان بوائلر میں آلودہ پیمر جلاتے ہیں۔ سدھار،دھاندرہ بر لب سیم نہرو جھنگ روڈ کی اطراف میں درجنوں فیکٹریوں کے بوائلر کی نشاندہی بارہا کی جا چکی ہے شہریوں کی جانب سے متعدد احتجاج کے باوجود محکمہ ماحولیات مبینہ طور پر فی سائزنگ ماہانہ وصول کرتے ہوئے خاموش تماشائی بنا ہوا ہے پاکستان لیبر قومی موومنٹ ،جماعت اسلامی ،صدائے حق ٹرسٹ ،سمیت دیگر سیاسی سماجی تنظیموں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد،محتسب اعلیٰ پنجاب ،وزیر اعلیٰ پنجا ب سے نوٹس کی اپیل کرتے ہوئے کیا ماحول کو آلودہ کرنے اور شہریوں میں بیماریوں کا سبب بننے والے بوائلر مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے ۔