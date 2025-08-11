صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ:موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، دو نوجوان شدید زخمی

  • فیصل آباد
شورکوٹ:موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، دو نوجوان شدید زخمی

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)تھانہ شورکوٹ کینٹ کی حدود جھنگ پھاٹک کے قریب دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی اندھا دھند فائرنگ سے دو نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔۔۔

ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والوں کی شناخت عادل اور علی رضا کے نام سے ہوئی ہے جو شورکوٹ کینٹ کے رہائشی ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ایک زخمی کو ٹی ایچ کیو ہسپتال شورکوٹ سٹی جبکہ دوسرے کو تشویشناک حالت میں الائیڈ ہسپتال فیصل آباد منتقل کر دیا گیا ۔تھانہ شورکوٹ کینٹ پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کیے تاحال فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر