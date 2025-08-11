شورکوٹ:موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، دو نوجوان شدید زخمی
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)تھانہ شورکوٹ کینٹ کی حدود جھنگ پھاٹک کے قریب دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی اندھا دھند فائرنگ سے دو نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔۔۔
ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والوں کی شناخت عادل اور علی رضا کے نام سے ہوئی ہے جو شورکوٹ کینٹ کے رہائشی ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ایک زخمی کو ٹی ایچ کیو ہسپتال شورکوٹ سٹی جبکہ دوسرے کو تشویشناک حالت میں الائیڈ ہسپتال فیصل آباد منتقل کر دیا گیا ۔تھانہ شورکوٹ کینٹ پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کیے تاحال فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔