کریانہ ایسوسی ایشن و ڈسٹری بیوٹرز یونین کی حلف برداری
کمالیہ،جکھڑ(نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر )کریانہ ایسوسی ایشن اور ڈسٹری بیوٹرز ٹریڈرز یونین کی تقریب حلف برداری،چوہدری سہیل چیئرمن ڈسٹری بیوٹرز ایسوسی ایشن ،صدر شیخ ندیم جبکہ۔۔۔
کریانہ ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت رحمانی نامزد۔ تقریب میں تاجروں سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی ۔کریانہ ایسوسی ایشن اور ڈسٹری بیوٹر ایسوسی ایشن کی تنظیم سازی کا عمل مکمل کر لیا گیا ۔ اس سلسلہ میں مقامی ہوٹل میں تقریب کے مہمان خصوصی چوہدری شاہد اقبال گجر سابق امیدوار صوبائی اسمبلی نے نو منتخب عہدے داران سے حلف لیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی انجمن تاجران کے صدر اکبر شاہ نے کہا حکومت ملکی معیشت کی بہتری اور استحکام کے لیے اصلاحات کرے چھوٹا تاجر طبقہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے حکومت بجلی کے بلوں میں کمی لا کر اور چھوٹے تاجروں پر ڈالے گئے بلا جواز ٹیکسوں میں کمی کر کے ریلیف دے سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی انجمن تاجران تاجر برادری کے مسائل کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے چند شر پسند عناصر تاجر تنظیموں میں انتشار پیدا کر کے یکجہتی کی فضاء کو خراب کرنا چاہتے ہیں انشاللہ وہ اپنے مذموم مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں پائیں گے ۔انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ تاجروں دکانداروں اور ریڑھی بانوں کو تجاوزات آپریشن میں بلا جواز ہراساں مت کریں انہوں نے دکانداروں سے بھی اپیل کی کہ ہر دوکاندار اپنا سامان اپنی دکان کی حدود میں رکھیں تاکہ راہگیروں کو گزرنے میں اسانی ہو تقریب سے جنرل سیکرٹری چوہدری شہباز مہمان خصوصی شاہد اقبال گجر، لیگل ایڈوائزر عبدالرحمن ڈوگر ایڈووکیٹ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔