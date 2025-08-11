پاکستان میں تمام شہریوں کے حقوق برابر :اعجاز چودھری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اعجاز چودھری نے یوم عالمی اقلیتی حقوق کے سلسلے میں پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے کہا ہے کہ ہمارے دین اسلام اور آئین میں کوئی جبر نہیں۔۔۔
تمام انسانوں کے بنیادی حقوق برابر ہیں ہندوستان میں غیر مسلم سمیت اقلیتوں کے حقوق کی سب سے زیادہ پامالی ہو رہی ہے پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں، پیپلز پارٹی نے قائد عوام شہید بھٹو بے نظیر،صدر زرداری سے لے کر چیئرمین بلاول بھٹو تک اقلیتوں کے حقوق بارے ہمیشہ عوامی آوازسر بلند کی ہے اور آئند ہ بھی انکے جائز حقوق کے لئے آواز اٹھاتی رہے گی، ہمارے بانی قائداعظم ؒنے بھی اقلیتوں کے حقوق پر زور دیا۔رسول پاکﷺ نے مدینہ میں اقلیتوں کے حقوق یقینی بنائے ،مسیحیوں کے چرچ کی زمین پر قبضہ کرنے سے روکا اور انکو حقوق دیئے ، اسلام ہمیں اقلیتوں کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے بین المذاہب ہم آہنگی پر مباحثے کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا عدلیہ میں اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے نامور جسٹس رانا بھگوان داس، رستم سہراب جی سدھوا سمیت بڑے ججز شامل رہے ہیں۔