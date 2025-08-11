صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تاریخی ورثہ ٹیکو پارک ٹوٹ پھوٹ کا شکار

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تاریخی ورثہ ٹیکو پارک ٹوٹ پھوٹ کا شکار

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تاریخی ورثہ ٹیکو پارک انتظامیہ کی عدم توجہ اور غفلت کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ، خواتین ، بچوں سمیت شہری سیر و تفریح کی بنیادی سہولت سے محروم ہو گئے ۔

شہر کے وسط میں واقع یہ پارک ماضی میں شہریوں کی تفریح کا اہم مرکز تھا، جہاں فیملیز، طلبہ اور بزرگ خوشگوار ماحول میں وقت گزارتے تھے ۔ذرائع کے مطابق پارک کی تزئین و آرائش کے لیے ماضی میں کئی مرتبہ لاکھوں روپے کے فنڈز خرچ کیے گئے لیکن دیکھ بھال اور بروقت مرمت نہ ہونے کے سبب یہ دوبارہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے ، گھاس پھوس اکھڑ چکی ہے ، جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، روشنی کا مناسب انتظام نہ ہونے سے شام کے اوقات میں اندھیرا چھا جاتا ہے ، بیٹھنے کے مقامات اور فوارے بھی غیر فعال ہیں،شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکو پارک کی فوری بحالی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، بچوں کے کھیلنے کے لیے معیاری جھولے اور سیفٹی گرلز نصب کیے جائیں، روشنی اور صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور پارک کو شہر کے باسیوں کے لیے دوبارہ قابلِ استعمال بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر