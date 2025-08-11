ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تاریخی ورثہ ٹیکو پارک ٹوٹ پھوٹ کا شکار
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹوبہ ٹیک سنگھ کا تاریخی ورثہ ٹیکو پارک انتظامیہ کی عدم توجہ اور غفلت کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ، خواتین ، بچوں سمیت شہری سیر و تفریح کی بنیادی سہولت سے محروم ہو گئے ۔
شہر کے وسط میں واقع یہ پارک ماضی میں شہریوں کی تفریح کا اہم مرکز تھا، جہاں فیملیز، طلبہ اور بزرگ خوشگوار ماحول میں وقت گزارتے تھے ۔ذرائع کے مطابق پارک کی تزئین و آرائش کے لیے ماضی میں کئی مرتبہ لاکھوں روپے کے فنڈز خرچ کیے گئے لیکن دیکھ بھال اور بروقت مرمت نہ ہونے کے سبب یہ دوبارہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے ، گھاس پھوس اکھڑ چکی ہے ، جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، روشنی کا مناسب انتظام نہ ہونے سے شام کے اوقات میں اندھیرا چھا جاتا ہے ، بیٹھنے کے مقامات اور فوارے بھی غیر فعال ہیں،شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکو پارک کی فوری بحالی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، بچوں کے کھیلنے کے لیے معیاری جھولے اور سیفٹی گرلز نصب کیے جائیں، روشنی اور صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور پارک کو شہر کے باسیوں کے لیے دوبارہ قابلِ استعمال بنایا جائے ۔