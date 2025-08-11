خوشی جٹ سے حلقہ کے افراد کی مسائل حل پر ملاقات
جکھڑ (سٹی رپورٹر )سابق امیدوار صوبائی اسمبلی خوشی جٹ سے حلقہ سے آئے افراد نے انکے ڈیرہ پر ملاقات کی ۔
علاقائی سیاسی و سماجی امور اور مسائل حل پر بات چیت کی گئی ۔خوشی جٹ نے مسائل کو جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ میرا مقصد ذاتی مفاد کا حصول نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرنا ہے اور اس سلسلہ میں میرا گروپ حلقہ میں فعال ہے اور میرے ساتھی عوام کو درپیش مسائل سے آگاہ کرتے رہتے ہیں اور ہم انہیں حل کروانے کے لئے اپنے تمام وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔