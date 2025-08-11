صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشی جٹ سے حلقہ کے افراد کی مسائل حل پر ملاقات

  • فیصل آباد
خوشی جٹ سے حلقہ کے افراد کی مسائل حل پر ملاقات

جکھڑ (سٹی رپورٹر )سابق امیدوار صوبائی اسمبلی خوشی جٹ سے حلقہ سے آئے افراد نے انکے ڈیرہ پر ملاقات کی ۔

 علاقائی سیاسی و سماجی امور اور مسائل حل پر بات چیت کی گئی ۔خوشی جٹ نے مسائل کو جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ میرا مقصد ذاتی مفاد کا حصول نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرنا ہے اور اس سلسلہ میں میرا گروپ حلقہ میں فعال ہے اور میرے ساتھی عوام کو درپیش مسائل سے آگاہ کرتے رہتے ہیں اور ہم انہیں حل کروانے کے لئے اپنے تمام وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر