  • فیصل آباد
سدھار تا بڑا بائی پاس تجاوازات کی بھر مار ،گذرنا محال

پینسرہ(نمائندہ دنیا)سدھار تا بڑا بائی پاس چوک تجاوازات کی بھر مار انسداد تجاوزات اپریشن کا مطالبہ تفصیل کے مطابق مین شاہرہ جھنگ روڈ پر چک نمبر 67ج ب سدھار سائزنگ سٹاپ سے لے کر مین چوک بڑا بائی پاس تجاوازات کی بھر مار ہے۔۔۔

 ملاں پور روڈ سے 68موڑ تک تو دوکاندار وں نے نصف سڑک تک اپنا سامان سجا رکھا ہے جبکہ ہفتہ والے دن نجی مارکیٹ میں جگہ نہ ملنے پر سینکڑو ں دوکاندار مین شاہرہ جھنگ روڈ پر اپنا سامان سجا لیتے ہیں جبکہ رہی سہی کسر رکشہ والے پوری کر دیتے ہیں جس سے گذرنا محال ہوجاتا اور کئی کئی گھنٹے ٹریفک بلاک رہتی ہے یہی حال ملاں پور روڈ اور قبرستان روڈ سدھار کا ہے جہاں دوکانداروں نے سرکاری نالہ سے کئے فٹ آگے تک پختہ تعمیرات بنا رکھی ہیں جس سے ساٹھ فٹ چوڑا بازار سکڑ کر چند فٹ رہ گیا ہے علاقائی شہریوں ،کے علاوہ سیاسی سماجی و صحافتی تنظیموں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ،محتسب اعلیٰ پنجاب اور محترمہ مریم نواز سے نوٹس کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کے تجاوازات کے خلاف اپریشن کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے مین شاہرہ سمیت سدھار کے بازروں میں تجاوازات ہٹاتے ہوئے سرکاری اراضی خالی کروائی جائے تا کہ گذرنے والوں کو آسانی ہو سکے ۔

 

