عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ :مولانا شبیر عثمانی
چناب نگر(نامہ نگار)عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ۔منکرین ختم نبوت جہاں کہیں بھی ہوں تعاقب کرتے رہیں گے ۔
قانون ناموس رسالت پر بننے والے کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائیکورٹ کے ججز کی جانب سے معطل کرنا خوش آئند ہے ،ججز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ناموس رسالت کا تحفظ جان سے زیادہ عزیز ہے ۔ان خیالات کا اظہارمرکز ختم نبوت جا معہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر کے بانی مولانا قاری شبیر عثمانی نے چناب نگر میں اجتماع سے خطاب کرتے کیا۔انہوں نے قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں پر تشویش کا اظہار کرتے کہا کہ وطن عزیز کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدات قادیانی ایلیمنٹ کی وجہ سے غیر محفوظ ہوتی جارہی ہیں۔ کسی بھی حکومتی ادارے میں قادیانیوں کی موجودگی آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے ، قانون نافذ کرنے والے ادارے قادیانیوں کے خلاف فی الفور کارروائی کریں تاکہ ملکی سرحدات کو محفوظ بنایا جاسکے ۔انہوں نے کہا کہ امتناع قادیانیت ایکٹ کو بنے ہوئے 41برس بیت گئے لیکن ابھی بھی قادیانی شعائر اسلام کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ حکومتی ادراوں کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے ۔انہوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ موجودہ سیاسی دہشت گردی کے پیچھے قادیانی عناصر کا خفیہ ہاتھ کام کر رہے ہیں تا کہ محب وطن اور تحفظ ختم نبوت کے کام سے وابستہ سیاست دان بھی دیسٹرب ہو جائیں۔