5 منشیات فروش گرفتار ،اڑھائی کلوچرس، ہیروئن برآمد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن ڈرگ فری پنجاب کے تحت منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔
پولیس نے مختلف علاقوں سے 5 منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر لیا جن کے قبضہ سے 2 کلو سے زائد چرس، 580 گرام ہیروئن اور شراب برآمد ہوئی ۔ گرفتار ملزمان کیخلاف تھانہ سٹی ، تھانہ کوٹ وساوا، تھانہ چناب نگر اور تھانہ کانڈیوا ل میں مقدمات درج ہو چکے ہیں اور مزید تفتیش کا عمل جاری ہے ۔ اس حوالے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ کا کہنا ہے کہ اپنی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کیلئے ضلع بھر عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں ۔ ضلع بھر میں سپیشل مہم کے تحت منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ منشیات کے مقدمات کی معیاری تفتیش کو یقینی بناتے ہوئے ملزمان کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں ۔ منشیات کے مکمل خاتمہ کے لیے عوامی تعاون بے حد ضروری ہے ۔