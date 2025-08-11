صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
مویشی چوری میں ملوث دو رکنی گینگ پکڑاگیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مویشی چوری میں ملوث دو رکنی گینگ پولیس کی گرفت میں آگیا۔تھانہ ترکھانی پولیس نے ڈکیتی اور مویشی چوری میں ملوث متحرک گینگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دو خطرناک ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

 ایس ایچ او تھانہ ترکھانی زاہد اعوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر ریڈ کیا جس سے گینگ کا سرغنہ شان اور اس کا ساتھی خرم پولیس کے قابو میں آگئے ۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان سے تفتیش کے دوران 16 مقدمات ٹریس آؤٹ کر لیے گئے ہیں جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

