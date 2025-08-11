صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایچ او پر رشوت خوری کاالزام،کارروائی کامطالبہ

  • فیصل آباد
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)بستی منگن شورکوٹ کینٹ کے رہائشی افضل ولد ربنواز قوم جنجیانہ سیال نے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تھانہ شورکوٹ کینٹ کے۔۔۔

 ایس ایچ او نے اُس سے ایک لاکھ ستاون ہزار پانچ سو روپے رشوت وصول کی اور بعد ازاں جھوٹے شراب کے مقدمے میں ملوث کر دیا ۔ افضل نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، آر پی او فیصل آباد حافظ ذیشان اور ڈی پی او جھنگ بلال افتخار کیانی سے فوری نوٹس لینے ، اپنی رقم واپس دلانے اور ایس ایچ او کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

