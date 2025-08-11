مرحوم پاور لوم ورکر کے بیٹے کو سوشل سکیورٹی کارڈ جاری
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈائریکٹر سوشل سکیورٹی کی ہدایت پر پاور لوم ورکر علی حسین مرحوم کے بیٹے کو سوشل سکیورٹی کارڈ جاری کر دیا گیا۔
اس سلسلہ میں تقریب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل سیکیورٹی طاہر سلیم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیٔر قمر عباس وڑائچ نے کارڈ مرحوم کے بیٹے کے حوالے کیا۔ کارڈ کے اجرا پرمرحوم کی بیوہ اور بچوں کو ماہانہ 37 ہزار روپے پنشن کی سہولت میسر آئے گی جبکہ 8 لاکھ روپے ڈیتھ گرانٹ بھی ورکرز ویلفیٔر بورڈ سے فراہم کی جائیگی۔واضح رہے کہ ورکر علی حسین کچھ عرصہ قبل پاور لومز کی صفائی کے دوران کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوگیاتھا، اہل خانہ شدید مالی مشکلات کا شکار تھے ۔