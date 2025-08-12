فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں ،2گوشت کی دکانیں سیل ، جر مانے
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) شہریوں کی صحت کے تحفظ کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر امین پور اور جڑانوالہ روڈ پر کریک ڈاؤن کیا۔
کارروائی کے دوران دو گوشت کی دکانوں کو فوری طور پر سیل، ایک لاکھ پچاس ہزار روپے جرمانہ عائد، اور ایک مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔آپریشن کے دوران فروخت کے لیے رکھے گئے 105 کلوگرام غیر معیاری گوشت اور 20 کلوگرام فنگس زدہ بیف پائے تلف کر دیے گئے ۔ معائنے میں صفائی کے ناقص انتظامات، حشرات کی بھرمار، اور دکان مالکان کے پاس ضروری ریکارڈ، ملازمین کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس کی عدم موجودگی پائی گئی۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق فریش اور ایکسپائر فنگس زدہ گوشت کو ایک ہی جگہ ذخیرہ کیا جا رہا تھا، جبکہ میٹ سٹوریج ریکس کا درجہ حرارت مقررہ معیار کے مطابق نہیں تھا۔ سینئر ویٹرنری سپیشلسٹ نے تفصیلی معائنے کے بعد گوشت کو مضرِ صحت قرار دیا۔عاصم جاوید نے خبردار کیا کہ غیر معیاری اور ناقص گوشت کا استعمال موذی امراض کا باعث بنتا ہے ، اس لیے خوراک کے نام پر بیماری بیچنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی پر سختی سے عمل جاری ہے ۔