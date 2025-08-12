ٹیچنگ ہسپتالوں میں او پی ڈی کے اوقاتِ کار میں توسیع
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) پنجاب بھر کے ٹیچنگ اور ٹرشری کیئر ہسپتالوں میں او پی ڈی کے اوقاتِ کار میں توسیع کر دی گئی ہے ، جس کے تحت اب مریضوں کو زیادہ وقت تک علاج و معالجے کی سہولت دستیاب ہو سکے گی۔
محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق نئے شیڈول کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ پنجاب کے تمام سرکاری ٹیچنگ اور ٹرشری کیئر ہسپتالوں کی او پی ڈیز اب صبح 8 بجے سے دوپہر 3 بجے تک فعال رہیں گی، جبکہ جمعہ کے روز یہ اوقات صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک مقرر کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد بڑھتی ہوئی مریضوں کی تعداد اور علاج کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنا ہے ۔ عوامی حلقوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے مریضوں کو سہولت اور رش میں کمی آئے گی، تاہم عملے کی حاضری اور سروس کے معیار کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے ۔