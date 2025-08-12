صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیچنگ ہسپتالوں میں او پی ڈی کے اوقاتِ کار میں توسیع

  • فیصل آباد
ٹیچنگ ہسپتالوں میں او پی ڈی کے اوقاتِ کار میں توسیع

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) پنجاب بھر کے ٹیچنگ اور ٹرشری کیئر ہسپتالوں میں او پی ڈی کے اوقاتِ کار میں توسیع کر دی گئی ہے ، جس کے تحت اب مریضوں کو زیادہ وقت تک علاج و معالجے کی سہولت دستیاب ہو سکے گی۔

محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق نئے شیڈول کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ پنجاب کے تمام سرکاری ٹیچنگ اور ٹرشری کیئر ہسپتالوں کی او پی ڈیز اب صبح 8 بجے سے دوپہر 3 بجے تک فعال رہیں گی، جبکہ جمعہ کے روز یہ اوقات صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک مقرر کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد بڑھتی ہوئی مریضوں کی تعداد اور علاج کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنا ہے ۔ عوامی حلقوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے مریضوں کو سہولت اور رش میں کمی آئے گی، تاہم عملے کی حاضری اور سروس کے معیار کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اثاثہ جات اور فیلڈ سٹاف کی منتقلی مکمل: واسا اور میونسپل کارپوریشن میں آج معاہدہ

چہلم حضرت امام حسین پر جلوسوں اور مجالس کے انتظامی و سیکورٹی اقدامات کے حوالے سے اجلاس

مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف زیرو ٹالرنس:ڈپٹی کمشنر

حکومت اقلیتوں کیلئے مزید مؤثر اقدامات کر رہی،محمد اشرف

خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت شہر کی خوبصورتی کیلئے جاری ٹری پلا نٹیشن مہم کا جائزہ اجلاس

چینی کی ذخیرہ اندوزی اور ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف کریک ڈائون

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس