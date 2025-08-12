صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ کی غفلت ، ریٹ لسٹوں کی وقت پر ترسیل ممکن نہ ہوسکی

  • فیصل آباد
انتظامیہ کی غفلت ، ریٹ لسٹوں کی وقت پر ترسیل ممکن نہ ہوسکی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کی غفلت کے باعث ریٹ لسٹوں کی وقت پر ترسیل ممکن نہ ہوسکی ریٹ لسٹیں تاخیر سے پہنچنے کا فائدہ گرانفروش اٹھاتے ہیں۔۔۔

ضلعی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کی غفلت کے باعث دکانوں پر ریٹ لسٹیں تاخیر سے پہنچنے کا سلسلہ بند نہ ہوسکا دکانوں پر ریٹ لسٹیں تاخیر سے پہنچنے کی صورت میں گرانفروش فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیکیداروں کی جانب سے دکانوں پر دوپہر دو سے تین بجے تک ریٹ لسٹیں پہنچائی جاتی ہیں اور اس وقت تک دکاندار آدھے سے زیادہ سامان فروخت کرچکے ہیں ہوتے ہیں ریٹ لسٹیں تاخیر سے پہنچنے کا مسئلہ تحصیلوں کے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے تحصیل سے ملحقہ دیہات اور قصبوں میں سبزی پھلوں اور گوشت کی دکانوں ریڑھیوں اور چھابڑیوں پر ریٹ لسٹیں نہ پہنچنے کی وجہ سے گرانفروش مرضی کے دام پر چیزیں فروخت کرتے ہیں مگر ضلعی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اثاثہ جات اور فیلڈ سٹاف کی منتقلی مکمل: واسا اور میونسپل کارپوریشن میں آج معاہدہ

چہلم حضرت امام حسین پر جلوسوں اور مجالس کے انتظامی و سیکورٹی اقدامات کے حوالے سے اجلاس

مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف زیرو ٹالرنس:ڈپٹی کمشنر

حکومت اقلیتوں کیلئے مزید مؤثر اقدامات کر رہی،محمد اشرف

خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت شہر کی خوبصورتی کیلئے جاری ٹری پلا نٹیشن مہم کا جائزہ اجلاس

چینی کی ذخیرہ اندوزی اور ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف کریک ڈائون

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس