صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پریس کلب میں 2 روزہ ہیلتھ کیمپ ، ڈپٹی کمشنر نے افتتاح کیا

  • فیصل آباد
پریس کلب میں 2 روزہ ہیلتھ کیمپ ، ڈپٹی کمشنر نے افتتاح کیا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد پریس کلب کے زیر اہتمام دو روزہ ہیلتھ کیمپ کا آغاز ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا۔

اس موقع پر صدر پریس کلب جی اے تنویر، سیکرٹری اعزاز دار حسین عابد اور سینئر صحافی بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے پریس کلب میں ہیلتھ کیمپ کے انعقاد کو قابلِ تحسین اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ کیمپ میں تمام ضروری سکریننگ کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور صحافیوں کے اہل خانہ بھی اس سہولت سے مستفید ہوں گے ۔افتتاحی تقریب کے بعد ڈپٹی کمشنر نے جشنِ آزادی معرکہ حق کے سلسلے میں پریس کلب میں پرچم کشائی کی، سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا اور پریس کلب کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا کہ جشنِ آزادی کو \'\'معرکہ حق\'\' کے طور پر شایانِ شان طریقے سے منایا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس