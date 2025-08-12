جوا پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو حوالات پہنچا دیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جوا پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو حوالات پہنچا دیا گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے منشی محلہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جواء پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ جس کے قبضے سے نقدی، موبائل، جوا پرچیاں اور دیگر سامان برآمد کرکے مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ۔
جوا پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو حوالات پہنچا دیا گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے منشی محلہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جواء پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ جس کے قبضے سے نقدی، موبائل، جوا پرچیاں اور دیگر سامان برآمد کرکے مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ۔