جوا پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو حوالات پہنچا دیا گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جوا پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو حوالات پہنچا دیا گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے منشی محلہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جواء پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ جس کے قبضے سے نقدی، موبائل، جوا پرچیاں اور دیگر سامان برآمد کرکے مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ۔

