عارضی دکان لگا کر روڈ بلاک کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)عارضی دکان لگا کر روڈ بلاک کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ روشن والا کے علاقے سمندری روڈ پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مین شاہراہ پر عارضی دکان قائم کر کے روڈ بلاک کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔
