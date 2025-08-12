ڈاؤن سنڈروم کے شکار افراد کیلئے اقدامات نا گزیر :ماہرین
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں منعقدہ سیمینار میں مقررین نے کہا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کے شکار افراد کے لیے سپورٹ میکنزم کو مضبوط بنانا ناگزیر ہے تاکہ وہ معاشرے کا فعال شہری بنتے ہوئے ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔۔۔
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام کے اشتراک سے ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں آگاہی سیشن کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر انسٹی ٹیوٹ آف ہوم سائنسز کی ڈائریکٹر ڈاکٹر بینش اسرار، ڈاکٹر عائشہ ریاض، ڈاکٹر علوینہ حسیب، ڈاکٹر عدیلہ منظور، اسسٹنٹ منیجر کے ڈی ایس پی ایمن راشد اور دیگر نے خطاب کیا۔ان کا کہنا تھا کہ مناسب اقدامات سے ڈاؤن سنڈروم سے متاثرہ افراد کو معاشرے میں مرکزی دھارے میں لایا جا سکتا ہے ۔ بروقت مناسب مدد اور ابتدائی مداخلت کے ساتھ، یہ افراد آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس تقریب میں ڈاؤن سنڈروم کے شکار افراد کی کامیابی کی کہانیاں، اور رسائی اور مواقع کو بڑھانے کے لیے باہمی تعاون کی کوششوں کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔