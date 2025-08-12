صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاؤن سنڈروم کے شکار افراد کیلئے اقدامات نا گزیر :ماہرین

  • فیصل آباد
ڈاؤن سنڈروم کے شکار افراد کیلئے اقدامات نا گزیر :ماہرین

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر) زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں منعقدہ سیمینار میں مقررین نے کہا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کے شکار افراد کے لیے سپورٹ میکنزم کو مضبوط بنانا ناگزیر ہے تاکہ وہ معاشرے کا فعال شہری بنتے ہوئے ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔۔۔

زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام کے اشتراک سے ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں آگاہی سیشن کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر انسٹی ٹیوٹ آف ہوم سائنسز کی ڈائریکٹر ڈاکٹر بینش اسرار، ڈاکٹر عائشہ ریاض، ڈاکٹر علوینہ حسیب، ڈاکٹر عدیلہ منظور، اسسٹنٹ منیجر کے ڈی ایس پی ایمن راشد اور دیگر نے خطاب کیا۔ان کا کہنا تھا کہ مناسب اقدامات سے ڈاؤن سنڈروم سے متاثرہ افراد کو معاشرے میں مرکزی دھارے میں لایا جا سکتا ہے ۔ بروقت مناسب مدد اور ابتدائی مداخلت کے ساتھ، یہ افراد آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس تقریب میں ڈاؤن سنڈروم کے شکار افراد کی کامیابی کی کہانیاں، اور رسائی اور مواقع کو بڑھانے کے لیے باہمی تعاون کی کوششوں کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اثاثہ جات اور فیلڈ سٹاف کی منتقلی مکمل: واسا اور میونسپل کارپوریشن میں آج معاہدہ

چہلم حضرت امام حسین پر جلوسوں اور مجالس کے انتظامی و سیکورٹی اقدامات کے حوالے سے اجلاس

مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف زیرو ٹالرنس:ڈپٹی کمشنر

حکومت اقلیتوں کیلئے مزید مؤثر اقدامات کر رہی،محمد اشرف

خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت شہر کی خوبصورتی کیلئے جاری ٹری پلا نٹیشن مہم کا جائزہ اجلاس

چینی کی ذخیرہ اندوزی اور ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف کریک ڈائون

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس