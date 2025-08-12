ترقیاتی کاموں کے معیار پر سمجھوتہ نہیں ہو گا:نعیم سندھو
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی زیرِ صدارت ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ احمد جواد سمیت متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر کو ضلع میں جاری تمام ترقیاتی کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام منصوبے بروقت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیے جائیں، اور کسی قسم کی کوتاہی یا غیر معیاری کام ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔اجلاس میں ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کی عمارت کی تعمیر کی منظوری دی گئی، جو پانچ کروڑ پچاس لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل کی جائے گی۔دریں اثنا ڈپٹی کمشنر کی زیرِ صدارت سکولوں میں مسنگ فسیلٹیز کی فراہمی سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنرز اور محکمہ تعلیم کے افسران نے شرکت کی۔ سی ای او ایجوکیشن راحیلہ جمیل نے سکولوں میں سہولیات کی کمی پر تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ڈپٹی کمشنر نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت کی کہ رپورٹ کا ازسرِنو جائزہ لے کر جلد دفتر ڈپٹی کمشنر میں جمع کرائی جائے ، تاکہ اسے پنجاب ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ بھیجا جا سکے ۔