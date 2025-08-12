صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ:محکمہ بلڈنگز کے فنڈز میں بے ضابطگیوں کا انکشاف

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) محکمہ بلڈنگز کے زیر انتظام مرمت و بحالی (ایم اینڈ آر) فنڈز کے استعمال میں بے ضابطگیوں کا انکشاف، شفافیت پر سوالات اٹھ گئے ۔

ذرائع کے مطابق سرکاری رہائشی کالونیوں میں کام پسند و ناپسند کی بنیاد پر کرائے گئے ، بعض گھروں میں نئے کمروں تک کی تعمیر جبکہ کئی مکانات میں برسوں سے بنیادی مرمت نہیں ہوئی۔محکمہ کے قواعد کے مطابق ہر سرکاری رہائشی سے سالانہ مرمت کے لیے رقم کاٹ کر اسی مکان پر خرچ کی جانی چاہیے ، تاہم متعدد کیسز میں اسٹیمیٹ سے ہٹ کر کام اور فنڈز کے غیر متوازن استعمال کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ متعلقہ عملے اور سب انجینئر کی مبینہ ملی بھگت کی بھی نشاندہی کی گئی ہے ۔رہائشیوں نے ایم اینڈ آر فنڈز کے ریکارڈ کا اسپیشل آڈٹ کرانے کا مطالبہ کیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر فنڈز قواعد کے مطابق خرچ ہوئے ہیں تو وضاحت دی جائے ، بصورت دیگر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے ۔باخبر ذرائع کے مطابق آئندہ اس فنڈ کے استعمال کے لیے واضح ترجیحات طے کی جائیں، ہر مکان پر اسی کا مختص بجٹ خرچ ہو اور نگرانی کا نظام سخت بنایا جائے تاکہ سرکاری وسائل کا درست اور شفاف استعمال یقینی بنایا جا سکے ۔

 

