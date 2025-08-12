محفوظ سفر کیلئے ٹریفک پولیس ہر ممکن اقدامات کر رہی:عاطف ندیم
پیرمحل(نمائندہ دنیا ) ڈسرکٹ ٹریفک پولیس آفیسر عاطف ندیم نے مقامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہو ئے کہا کہ شہریوں کو شاہراہوں پرمحفوظ سفر فراہم کر نے کے لئے ٹریفک پولیس کے افسر ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔۔۔
اور ڈی پی او عبادت نثار کی ہدایت پر ایل پی جی سلنڈرز پر چلنے والی مسافر گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں ، انہوں نے کہا کہ ٹرانسپو ٹروں کو سختی کے ساتھ احکامات جاری کئے گئے ہیں کہ شا ہراہوں پر گاڑیوں میں اوور لوڈنگ کی اجازت نہیں دی جا ئے گی اور خلاف ورزی کر نے پر گاڑی کو تھا نہ میں بند کئے جانے کیساتھ ڈرائیو و مالک کے خلاف مقدمہ کا اندراج کروادیا جا ئے گا ، انہوں نے کہا کہ دوران سفر ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جا ئے تو حادثات کی شرح میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے ۔