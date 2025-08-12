صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہل بیتِ اطہارؓ اور صحابہ کرامؓ سے محبت کامل ایمان کی علامت پیر سخی عازب لعل شاہ

  • فیصل آباد
اہل بیتِ اطہارؓ اور صحابہ کرامؓ سے محبت کامل ایمان کی علامت پیر سخی عازب لعل شاہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مذہبی رہنماپیر سخی عازب لعل شاہ گیلانی نے کہا ہے کہ محبتِ اہل بیتؓ ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور صحابہ کرامؓ خصوصاً یارِ غار حضرت ابوبکر صدیقؓ کی شان و عظمت قرآن و حدیث سے روشن طور پر ثابت ہے۔۔۔

اہل بیتِ اطہارؓ اور صحابہ کرامؓ دونوں سے محبت رکھنا ہی کامل ایمان کی علامت اور اﷲ و اس کے رسول ﷺ کی رضا کا ذریعہ ہے ،انہوں نے ان خیالات کااظہار جامع مسجد گلزار مدینہ ریلوے سٹیشن میں 132ویں ماہانہ درسِ قرآن و حدیث کے موقع پرمحبتِ اہل بیت و شانِ یارِ غار کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چینی کی وافر فراہمی، ڈیلرز کیلئے نئی پالیسی متعارف

نیلا گنبد اپ گریڈیشن، 62 دکانیں مسمار کرنے کا پلان فائنل

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کا 30 ارب سے فیز ٹو تیار

عرس داتا گنج بخش ؒ کی تقریبات کل سے شروع : شافع حسین

گورنر پنجاب سے پاکستان کول ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

یوم اقلیت پر تقریب، طلبہ کو سکالر شپس کے چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس