اہل بیتِ اطہارؓ اور صحابہ کرامؓ سے محبت کامل ایمان کی علامت پیر سخی عازب لعل شاہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مذہبی رہنماپیر سخی عازب لعل شاہ گیلانی نے کہا ہے کہ محبتِ اہل بیتؓ ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور صحابہ کرامؓ خصوصاً یارِ غار حضرت ابوبکر صدیقؓ کی شان و عظمت قرآن و حدیث سے روشن طور پر ثابت ہے۔۔۔
اہل بیتِ اطہارؓ اور صحابہ کرامؓ دونوں سے محبت رکھنا ہی کامل ایمان کی علامت اور اﷲ و اس کے رسول ﷺ کی رضا کا ذریعہ ہے ،انہوں نے ان خیالات کااظہار جامع مسجد گلزار مدینہ ریلوے سٹیشن میں 132ویں ماہانہ درسِ قرآن و حدیث کے موقع پرمحبتِ اہل بیت و شانِ یارِ غار کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔