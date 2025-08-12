مساجد گرانے کا فیصلہ واپس ، ورنہ تحریک:جمعیت اہلحدیث
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی، ضلعی ناظم قاری محمد ارشد، چودھری حبیب اللہ عطار، خالد محمود اعظم آبادی، مولانا بہادر علی سیف، قاری بشیر احمد عزیزی۔۔۔
مولانا اکرام اللہ طور و دیگر رہنماؤں نے اسلام آباد میں ایک مسجد کو غیر قانونی قرار دے کر منہدم کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا قانون اور ملک ہے جہاں شراب، جوئے اور بے حیائی کے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں مگر مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ مساجد روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقامات ہیں، انہیں آباد کرنا ایمان کی علامت ہے جبکہ گرانے والے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پچاس مساجد کو گرانے کے احکامات اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چہرے پر طمانچہ اور حکمرانوں کی یہود و نصاریٰ کی غلامی کا ثبوت ہیں۔انہوں نے سوال اٹھایا کہ دہائیوں سے قائم مساجد تو غیر قانونی نظر آتی ہیں مگر پارلیمنٹ کے سامنے غیر قانونی ٹاورز اور پلازے کیوں نظر نہیں آتے ؟ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ مساجد گرانے کا فیصلہ فوراً واپس لے بصورت دیگر بھرپور تحریک چلائی جائے گی۔