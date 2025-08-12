پیرمحل :میٹرک امتحان ، نمایاں کارکردگی والے طلباکیلئے تقریب
پیرمحل (نمائندہ دنیا) میٹرک کے سالانہ امتحانات میں شاندار کارکردگی دکھانے والے طلبہ کے اعزاز میں العصر تعلیمی مرکز میں تقریب منعقد ہوئی۔
وفاقی وزیر چودھری جنید انوار، مولانا محمد احمد لدھیانوی، اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر، سابق ضلعی نائب ناظم چودھری خالد سردار، سابق رکن صوبائی اسمبلی میاں محمد رفیق، صدر تحصیل بار شاہد زیب سرگانہ، مفتی محمد عابد فرید اور پولیس آفیسر چودھری محمود ہارون نے بطور مہمانانِ خصوصی شرکت کی۔وفاقی وزیر اور مولانا محمد احمد لدھیانوی نے خطاب میں کہا کہ العصر کے طلبہ حسنین ربانی اور علی احمد نے فیصل آباد بورڈ میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کر کے شہر، ادارے ، والدین اور اساتذہ کا نام روشن کیا۔ انہوں نے طلبہ کی محنت اور اساتذہ کی رہنمائی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ادارہ مستقبل میں بھی کامیابیاں حاصل کرے گا۔