عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات جاری : ناصر اقبال ایڈووکیٹ

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چودھری ناصر اقبال ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) عوامی خدمت اور ترقی کا استعارہ ہے۔۔۔

 اور پارٹی قیادت کے وژن کے مطابق ارکان اسمبلی اور تنظیمی عہدیداروں کی طرف سے ضلع بھر میں فلاحی منصوبوں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری ہیں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے دورِ صدارت بار ایسوسی ایشن میں وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد عملی اقدامات کیے گئے ۔

 

