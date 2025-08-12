وزیر اعلیٰ سپیشل ٹیم کا ٹی ایچ کیو ہسپتال جڑانوالہ کا اچانک دورہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) وزیر اعلیٰ پنجاب کی سپیشل ٹیم نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ ٹیم کے ارکان نے ایمرجنسی، مردانہ اور زنانہ وارڈز میں داخل مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور ڈاکٹرز و پیرا میڈیکل اسٹاف کی حاضری رجسٹر بھی چیک کیے ۔
اس موقع پر ٹیم نے ڈیلی ویجز ملازمین کی حاضری اور تنخواہوں کی ادائیگی سے متعلق معلومات حاصل کیں، جبکہ لیبر روم اور ہسپتال کا ریکارڈ قبضے میں لے کر چھان بین شروع کر دی گئی۔ حاضری سے غائب اسٹاف اور ڈیلی ویجز ملازمین کو فوری طور پر ڈیوٹی پر طلب کیا گیا۔ذرائع کے مطابق ٹی ایچ کیو ہسپتال میں مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے اعلیٰ سطحی انکوائری جاری ہے ۔ سپیشل ٹیم کی اچانک آمد پر ہسپتال میں ڈاکٹرز اور عملے کی دوڑیں لگ گئیں۔ دورے کی تفصیلی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی ہے ۔