پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی پہلی سالگرہ ، خصوصی تقریب
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر) فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی (پی اے اے ) کی پہلی سالگرہ شاندار انداز میں منائی گئی، جس میں انتظامیہ، افسران اور عملے کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
یہ تقریب ایئرپورٹ کی خدمات اور کارکردگی کے ایک سال مکمل ہونے پر منظم کی گئی، جس میں ادارے کی کامیابیوں اور مستقبل کے اہداف کو اجاگر کیا گیا۔فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پی اے اے کے قیام کو ایک سال مکمل ہونے کے بعد سالگرہ کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب گزشتہ روز ڈومیسٹک بریفنگ ایریا میں ایئرپورٹ منیجر مس تسنیم اختر جمیل کی سربراہی میں منعقد ہوئی، جس میں سیکشنل ہیڈز، افسروں اور سٹاف نے شرکت کی۔