صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی پہلی سالگرہ ، خصوصی تقریب

  • فیصل آباد
پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی پہلی سالگرہ ، خصوصی تقریب

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر) فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی (پی اے اے ) کی پہلی سالگرہ شاندار انداز میں منائی گئی، جس میں انتظامیہ، افسران اور عملے کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 یہ تقریب ایئرپورٹ کی خدمات اور کارکردگی کے ایک سال مکمل ہونے پر منظم کی گئی، جس میں ادارے کی کامیابیوں اور مستقبل کے اہداف کو اجاگر کیا گیا۔فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پی اے اے کے قیام کو ایک سال مکمل ہونے کے بعد سالگرہ کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب گزشتہ روز ڈومیسٹک بریفنگ ایریا میں ایئرپورٹ منیجر مس تسنیم اختر جمیل کی سربراہی میں منعقد ہوئی، جس میں سیکشنل ہیڈز، افسروں اور سٹاف نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اثاثہ جات اور فیلڈ سٹاف کی منتقلی مکمل: واسا اور میونسپل کارپوریشن میں آج معاہدہ

چہلم حضرت امام حسین پر جلوسوں اور مجالس کے انتظامی و سیکورٹی اقدامات کے حوالے سے اجلاس

مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف زیرو ٹالرنس:ڈپٹی کمشنر

حکومت اقلیتوں کیلئے مزید مؤثر اقدامات کر رہی،محمد اشرف

خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت شہر کی خوبصورتی کیلئے جاری ٹری پلا نٹیشن مہم کا جائزہ اجلاس

چینی کی ذخیرہ اندوزی اور ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف کریک ڈائون

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس