ٹوبہ ٹیک سنگھ :جعلی دودھ یونٹ اور سوڈا واٹر پلانٹ پر چھاپہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے نواحی علاقے میں جعلی دودھ یونٹ اور سوڈا واٹر پلانٹ پر چھاپہ مارا۔ علی الصبح ناکہ بندی کے دوران مجموعی طور پر 200 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف اور مقدمہ درج کیا گیا۔
کارروائی کے دوران پاؤڈر، گھی، سلنڈر، سٹوریج کنٹینر، مشینیں، کین اور پاؤڈر بیگ ضبط کر لیے گئے ۔ سوڈا واٹر پلانٹ کی پروڈکشن بند کر دی گئی جبکہ 30 لٹر مشروب تلف کر دیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کے مطابق جعلی دودھ یونٹ میں ویجیٹیبل گھی اور پاؤڈر ملا کر دودھ تیار کیا جا رہا تھا، موقع پر کیے گئے ٹیسٹ فیل ہوئے اور دودھ معیار کے مطابق نہ نکلا۔ سوڈا واٹر پلانٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات، حشرات کی بہتات اور فنگس زدہ پائپ پائے گئے ، جبکہ قوانین کے خلاف نلکے کے پانی سے لیمن واٹر تیار کیا جا رہا تھا اور واٹر ٹیسٹنگ رپورٹ بھی موجود نہیں تھی۔انہوں نے کہا کہ خوراک میں ملاوٹ کرنے والے عناصر کے گرد شکنجہ مزید سخت کیا جا رہا ہے اور شہریوں سے اپیل کی کہ ملاوٹ کرنے والوں کی اطلاع ہیلپ لائن 1223 پر دیں۔