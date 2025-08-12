صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھ موڑ میں جدید آلات سے مزین فٹنس کلب جمخانہ کا افتتاح

  • فیصل آباد
گڑھ موڑ میں جدید آلات سے مزین فٹنس کلب جمخانہ کا افتتاح

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا) وائس چیئرمین پنجاب قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان، ضلعی صدر جماعت الصالحین پاکستان اور تحصیل سپورٹس صدر احمد پور سیال زوار ملک غلام جیلانی نے گڑھ موڑ میں جدید ورزشی آلات سے مزین فٹنس کلب جمخانہ کا افتتاح کیا۔

اس موقع پر ملکی سلامتی، خوشحالی اور جمخانہ کی ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔زوار ملک غلام جیلانی نے ضلع جھنگ کے بڑے اور اپنی نوعیت کے منفرد جمخانے کے قیام کو گڑھ موڑ کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے نوجوانوں کو فٹنس اور ورزشی آلات کے درست استعمال کے طریقے سمجھائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس