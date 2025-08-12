گڑھ موڑ میں جدید آلات سے مزین فٹنس کلب جمخانہ کا افتتاح
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا) وائس چیئرمین پنجاب قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان، ضلعی صدر جماعت الصالحین پاکستان اور تحصیل سپورٹس صدر احمد پور سیال زوار ملک غلام جیلانی نے گڑھ موڑ میں جدید ورزشی آلات سے مزین فٹنس کلب جمخانہ کا افتتاح کیا۔
اس موقع پر ملکی سلامتی، خوشحالی اور جمخانہ کی ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔زوار ملک غلام جیلانی نے ضلع جھنگ کے بڑے اور اپنی نوعیت کے منفرد جمخانے کے قیام کو گڑھ موڑ کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے نوجوانوں کو فٹنس اور ورزشی آلات کے درست استعمال کے طریقے سمجھائے ۔