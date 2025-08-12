صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپورٹس کمپلیکس میں انٹر کلب تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد

  • فیصل آباد
سپورٹس کمپلیکس میں انٹر کلب تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) جڑانوالہ سپورٹس کمپلیکس میں انٹر کلب تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا، جس کی میزبانی تحصیل سپورٹس آفیسر ملک تصور حسین نے کی۔ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب گورائیہ تھے ۔

تقریب میں گرلز اور بوائز کھلاڑیوں نے تائیکوانڈو مارشل آرٹس میں شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا، جبکہ بچوں نے ٹیبل ٹینس جیسی اولمپکس گیم میں بھی بہترین کھیل پیش کیا۔ اس موقع پر 78 ویں یوم آزادی کی خوشی میں مہمان خصوصی نے کیک کاٹا اور جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ۔خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گورائیہ نے کہا کہ یوم آزادی ہمارے لیے بے حد اہم ہے ، یہ دن ہمیں ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ۔ آج بچوں کا ٹیلنٹ دیکھ کر خوشی ہوئی، انہوں نے بہترین کھیل پیش کیا۔ انہوں نے تحصیل سپورٹس آفیسر ملک تصور حسین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر چیمپئن شپ کا انعقاد ایک مثبت اقدام ہے ، جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔تقریب کے اختتام پر تحصیل سپورٹس آفیسر نے مہمان خصوصی کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کی ترقی کیلئے پلاننگ ونگ کی خدمات قابل تحسین : چیئرمین سی ڈی اے

ٹروتھ یوتھ گروپ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل یوتھ ڈے پر تقریب

کسی کو امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دینگے ، آ ئی جی

مشی واک پر پابندی ، خلاف ورزی پر کارروائی ہو گی ،کمشنر راولپنڈی

کے آئی ایم میں ایک ماہ کے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز

پنجاب فو ڈ اتھارٹی کی کا رروا ئی 1600لٹر ناقص دودھ تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس