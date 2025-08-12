سپورٹس کمپلیکس میں انٹر کلب تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) جڑانوالہ سپورٹس کمپلیکس میں انٹر کلب تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا، جس کی میزبانی تحصیل سپورٹس آفیسر ملک تصور حسین نے کی۔ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب گورائیہ تھے ۔
تقریب میں گرلز اور بوائز کھلاڑیوں نے تائیکوانڈو مارشل آرٹس میں شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا، جبکہ بچوں نے ٹیبل ٹینس جیسی اولمپکس گیم میں بھی بہترین کھیل پیش کیا۔ اس موقع پر 78 ویں یوم آزادی کی خوشی میں مہمان خصوصی نے کیک کاٹا اور جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ۔خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گورائیہ نے کہا کہ یوم آزادی ہمارے لیے بے حد اہم ہے ، یہ دن ہمیں ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ۔ آج بچوں کا ٹیلنٹ دیکھ کر خوشی ہوئی، انہوں نے بہترین کھیل پیش کیا۔ انہوں نے تحصیل سپورٹس آفیسر ملک تصور حسین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر چیمپئن شپ کا انعقاد ایک مثبت اقدام ہے ، جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔تقریب کے اختتام پر تحصیل سپورٹس آفیسر نے مہمان خصوصی کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔