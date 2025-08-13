روڈ سیفٹی اویئرنیس یونٹ کی سیٹ بیلٹ لازمی بارے آگاہی مہم شروع
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس بی اے ناصر اور ڈی آئی جی موٹروے دار علی خٹک کی ہدایات پرروڈ سیفٹی اویئرنیس یونٹ نے مسافر بردار گاڑیوں میں تمام مسافروں کیلئے سیٹ بیلٹ لازمی بارے روڈ سیفٹی آگاہی مہم شروع کردی۔
اس سلسلے میں روڈ سیفٹی یونٹ نے فیصل آباد انٹرچینج پر روڈ سیفٹی سیشن کا انعقاد کیا ۔ ڈی ایس پی موٹروے فیصل آباد سیکشن ، روڈ سیفٹی آگاہی یونٹ اور فیلڈ افسروں نے شرکت کی۔ سیکٹر کمانڈر ایم فور مقصود انجم کا کہنا ہے کہ موٹروے پولیس ہائی ویز اور موٹروے پرمسافروں کی جان ومال کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے ۔ بسوں میں تمام مسافروں کے لئے سیٹ بیلٹ لازمی ہے ۔ اس حوالے سے عوام کو بریف کر رہے ہیں ۔