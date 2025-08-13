صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روڈ سیفٹی اویئرنیس یونٹ کی سیٹ بیلٹ لازمی بارے آگاہی مہم شروع

  • فیصل آباد
روڈ سیفٹی اویئرنیس یونٹ کی سیٹ بیلٹ لازمی بارے آگاہی مہم شروع

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس بی اے ناصر اور ڈی آئی جی موٹروے دار علی خٹک کی ہدایات پرروڈ سیفٹی اویئرنیس یونٹ نے مسافر بردار گاڑیوں میں تمام مسافروں کیلئے سیٹ بیلٹ لازمی بارے روڈ سیفٹی آگاہی مہم شروع کردی۔

اس سلسلے میں روڈ سیفٹی یونٹ نے فیصل آباد انٹرچینج پر روڈ سیفٹی سیشن کا انعقاد کیا ۔ ڈی ایس پی موٹروے فیصل آباد سیکشن ، روڈ سیفٹی آگاہی یونٹ اور فیلڈ افسروں نے شرکت کی۔ سیکٹر کمانڈر ایم فور مقصود انجم کا کہنا ہے کہ موٹروے پولیس ہائی ویز اور موٹروے پرمسافروں کی جان ومال کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے ۔ بسوں میں تمام مسافروں کے لئے سیٹ بیلٹ لازمی ہے ۔ اس حوالے سے عوام کو بریف کر رہے ہیں ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹریفک پولیس کی ہیلمٹ آگاہی مہم شروع

جشن آزادی : ملتان کے سکولوں میں 38 ہزار پودے لگانے کا فیصلہ

ایڈیشنل چیف سیکرٹری ٹی ایچ کیو میں بدانتظامی پر برہم

سائوتھ سٹی ہسپتال میں سہولیات بہتر بنائی جائینگی ،ڈی سی

13 اگست کو ملتان و خانیوال کے متعدد فیڈرز بند رہیں گے

کوٹ ادو‘ آگ سے بچاؤ ‘ابتدائی طبی امداد کی تربیتی ورکشاپ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر