نوسربازوں نے دو افراد سے نقدی، زیورات،سامان لوٹ لیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسربازوں نے خود کو حساس ادارے کے ملازم ظاہر کرتے ہوئے بیرون ملک سے آئے شہری کو لوٹ لیا۔

 تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے چک نمبر 144 رب کے قریب ثاقب نے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم ملزمان نے خود کو حساس ادارے کا ملازم ظاہر کرتے ہوئے روک لیا اور کی تلاشی کے بہانے گاڑی سے نقدی، زیورات، کینیڈین کرنسی، کپڑے اور دیگر قیمتی سامان نکال لیا اور قریبی تھانے پہنچنے کا بول کر فرار ہوگئے ۔ دوسرے واقعہ میںتھانہ ایئرپورٹ کے علاقے ساتواں میل کے قریب ثمر عباس نامی شہری کو نوسر بازوں نے خود کو پولیس ملازم ظاہر کرتے ہوئے روک لیا اور تلاشی لینے کے بہانے نقدی اور زیورات ہتھیالئے اور قریبی تھانے پہنچنے کا بول کر فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ۔

 

