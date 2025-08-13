ڈویژنل پبلک سکول میں جشن آزادی تقریب، ٹیبلو زپیش
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جشن ِ آزادی و معرکہ حق ،حصولِ آزادی سے تحفظِ آزادی تک کے سلسلے میں ڈویژنل پبلک سکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو، ڈی پی او عبادت نثار، پاک آرمی کے میجر وحید اور کیپٹن عادل نے خصوصی شرکت کی۔طلبانے ملی نغمے اور خوبصورت ٹیبلوز پیش کر کے ملک اور افواجِ پاکستان سے عقیدت کا اظہار کیا۔اس موقع پر میجروحید نے کہا دشمن شروع سے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے لیکن ہر بار افواجِ پاکستان نے ان عزائم کو ناکام بنایا، معرکہ حق کی کامیابی کے پیچھے پوری قوم کی دعائیں شامل ہیں پاک فوج ہمیشہ اپنی قوم کی حفاظت کے لیے تیار ہے ،ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا معرکہ حق کی فتح پوری قوم کے اتحاد اور قربانی کا ثمر ہے ۔دریں اثنانیشنل صنعت زار میں مینارٹی ڈے کی تقریب ہوئی، مختلف شعبوں کے اقلیتی نمائندگان نے شرکت کی،تقریب کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح نے کی، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیٔر رانا کاشف، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر قمر عباس اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔مقررین نے اقلیتی برادری کے کردار، قربانیوں اور خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے کہا آئین تمام شہریوں کو برابر کے حقوق فراہم کرتا ہے اور حکومت پنجاب کی پالیسیوں میں اقلیتوں کی بہبود کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔