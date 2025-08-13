کرپٹ نظام نے جنت نظیر وطن مسائلستان بنا دیا، آفتاب بخاری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پاکستان فلاح پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین سید آفتاب عظیم بخاری نے جشن آزادی کے موقع پر کہا ہے کہ وطن عزیز اللہ کی لازوال نعمت اورلاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے۔
جشن آزادی کا تقاضا ہے کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا عزم کریں۔کرپٹ نظام نے جنت نظیر وطن کومسائلستان بناکررکھ دیاہے ۔ ارباب اختیار واقتدار عیاش وکرپٹ سیاستدانوں، اشرافیہ بیوروکریسی جیسی دیمک ملک کے وسائل کوچاٹ کرکھاگئی ۔بے تحاشا وسائل کے باوجود عوام آج بھی آٹاگھی چینی جیسی بنیادی ضروریات زندگی کوترس رہے ہیں ۔پی ایف پی ابتر صورتحال میں خاموش رہنا جرم کے مترادف سمجھتی ہے۔ نوجوان نسل اورمحب وطن قوتوں کو اکٹھا کر کے موجودہ حالات سے نکلنے کیلئے اٹھو عوام پاکستان تحریک جاری رکھیں گے ۔