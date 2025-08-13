صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اڑھائی کروڑ کی ڈکیتی ،پولیس نامزد ملزم پکڑنے سے گریزاں

  • فیصل آباد
بچیانہ(نمائندہ دنیا )اڑھائی کروڑ روپے سے زائد کی ڈکیتی کا مدعی دربدر کے دھکے کھانے لگا۔ نامزدگی کے باوجودپولیس ملزمان کو گرفتار کرنے سے گریزاں، ان کیساتھ ساز باز کرنے کا الزام۔

 4ماہ قبل چک نمبر568گ ب آبادی حیات اللہ کے رہائشی اکمل خان کے گھر 8 ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ اوریرغمال بنا کر 1کروڑ74لاکھ 10ہزار رقم، 60لاکھ کے زیورات، 90ہزار مالیتی گھڑیاں ، موٹر سائیکل اور موبائل فونز لوٹ لئے تھے جس کا مقدمہ تھانہ لنڈیانوالہ میں درج ہوامگر پولیس نے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا جس پر مدعی مقدمہ اکمل خاں نے اہلخانہ کے ہمراہ بچیانہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے کہا پولیس افسروں کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی ہتک آمیز رہا۔ اپنی مدد آپکے تحت ڈاکوؤں کا سراغ لگا کر نامزدگی کی درخواست کی ،ڈی یس پی جڑانوالہ ، ایس پی ودیگرپولیس افسروں سے انصاف کا مطالبہ کیا ، ہماری کوئی شنوائی نہ ہوئی ،ملزم قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں ۔ پولیس مقدمہ بھی درج کرنے سے انکاری تھی بعد ازاں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مداخلت پر درج ہوا ۔انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈکیتی کے ملزمان کو جلد گرفتار کرکے ہماری ریکوری کروائی جائے ۔

 

