اقلیتوں کے دن اور جشن آزادی کی مشترکہ تقریب
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)اقلیتوں کے دن اور جشن آزادی کی مشترکہ تقریب میونسپل کمیٹی آفس میں منعقد کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر،انکروچمنٹ انسپکٹر میاں نوید رمضان، لیگل ایڈوائزر عبدالستار اقبال ایڈووکیٹ اور اقلیتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔
اس موقع پر اقلیتوں کے دن اور جشن آزادی کے حوالے سے کیک کاٹا گیا ۔اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ او رنگزیب نے کہا کہ پاکستان کی آزادی کا دن رنگ و نسل، مذہب اور مسلک سے بالاتر ہو کر منایا جاتا ہے ۔ قیام پاکستان اور ملکی ترقی میں اقلیتوں کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔کسی بھی پاکستانی کی طرح اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا جذبہ حب الوطنی قابل تحسین ہے ۔