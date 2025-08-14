جڑانوالہ:پاکستان زندہ باد ریلی آج صبح نکالی جائیگی
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جشنِ آزادی کے سلسلے میں پاکستان زندہ باد ریلی آج صبح 7:30 بجے جامع مسجد احسان مصطفیٰ، جھمرہ روڈ کھرڑیانوالہ سے نکالی جائے گی۔
جو مین چوک کھرڑیانوالہ پر اختتام پذیر ہوگی۔ ریلی کی قیادت پیر سید محمد عامر علی شریفی شاہ بخاری کریں گے ، جبکہ نگرانی کے فرائض علامہ محمد تنویر الحسن الرفاعی مدنی انجام دیں گے ۔تقریب میں محمد بابر سیالوی، محمد وقاص اکرم، محمد احسن چودھری، محمد افنان، محمد مظہر اقبال، محمد شاہد محمود نقشبندی سمیت سادات، علمائے کرام، تاجران اور معززین علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوگی۔