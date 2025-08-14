صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ٹیک سنگھ:یوم آ زادی پر سکیورٹی پلان جاری کر دیا

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)یومِ آزادی کے سلسلے میں ضلعی پولیس نے سکیورٹی پلان جاری کر دیا۔جشنِ آزادی کے پروگرامز میں 5 ڈی ایس پی، 7 انسپکٹر، 25 سب انسپکٹر، 35 اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور 400 کانسٹیبل ڈیوٹی سرانجام دیں گے ۔

اس کے علاوہ ایلیٹ فورس کی گاڑیاں بھی تعینات رہیں گی، جبکہ تھانہ جات کی موبائل گاڑیاں اور ڈالفن سکواڈ بھی گشت پر مامور ہوں گی۔شرکا کی سکیورٹی کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر اور واک تھرو گیٹ استعمال کیے جائیں گے ۔ ڈی پی او عبادت نثار کی ہدایت پر ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے 30 موٹر سائیکل سکواڈ اور 25 موبائل پٹرولنگ ٹیمیں ضلع بھر میں گشت کریں گی۔اہم مقامات پر خصوصی سنیپ چیکنگ پوائنٹس، ناکہ بندی پوائنٹس اور ٹریفک ڈیوٹی بھی تعینات کی گئی ہے ۔ اس کے علاوہ ضلع کے بڑے پارکوں میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے ، جبکہ خواتین کی سہولت کے لیے لیڈیز پولیس بھی ڈیوٹی پر موجود ہوگی۔

 

