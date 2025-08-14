پیرا فورس کا ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر میں فلیگ مارچ ،تجارتی مراکز کا معائنہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فلاحی وژن کے تحت پیرا فورس نے ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر میں فلیگ مارچ کیا، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ سیال نے کی۔
فلیگ مارچ میں اے سی کمالیہ اقرا ناصر، اے سی پیر محل ذوالفقار صابر اور سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر صدف ارشاد سمیت دیگر افسر شریک ہوئے ۔اس موقع پر اے سی منور حسین کملانہ سیال نے کہا کہ پیرا فورس کا مقصد عوامی فلاح، مؤثر گورننس، ناجائز تجاوزات کا خاتمہ، قیمتوں پر کنٹرول اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام ہے ۔ فلیگ مارچ کے دوران مارکیٹ ایریاز، اہم شاہراہوں اور تجارتی مراکز کا معائنہ کیا گیا۔ تاجروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ حکومتی قوانین کی مکمل پاسداری کریں۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ کسی بھی ذخیرہ اندوز یا ناجائز منافع خور کی فوری نشاندہی کریں تاکہ قانون کے مطابق بروقت کارروائی کی جا سکے ۔ فلیگ مارچ کا مقصد عوام میں اعتماد کی فضا قائم کرنا اور حکومتی اقدامات کو مؤثر انداز میں نافذ کرنا تھا۔